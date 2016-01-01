FAQ
БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?
Работа полностью безопасна, мы работаем только с крупными зарубежными сайтами, а так же блокируем людей из России, еще мы вас научим как сохранить еще большую анонимность.
СКОЛЬКО МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Все зависит от вас, самое главное это ваш настрой, тогда вы сможете зарабатывать даже за один день невероятные суммы.
ЭТО ЛЕГАЛЬНО? СО МНОЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ?
Да, это легально, веб-кам - это серая зона, поэтому нет статьи за которую могут посадить, так же всю ответственность мы берем на себя.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ И НЕ УМЕЮ?
Переживать не стоит, у нас есть профессиональные инструкторы, вас всему научат и помогут подобрать способ заработка, так же вы будете работать через онлайн-переводчик.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Мы не работаем на русских сайтах и блокируем пользователей из РФ, а так же учим анонимности.
КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА СТУДИИ
Выбирать можно любую удобную смену: утренняя (с 9:00 до 16:00), дневная (с 16:00 до 23:00 ) или ночная (с 23:00 до 9:00).Идем на уступки моделям в составлении индивидуального графика.
ПРОДВИЖЕНИЕ НА САЙТАХ
Проводим фотосессии,продвигаем аккаунты в топы, а так же красиво оформляем профиль.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ И ПСИХОЛОГИ
Администрация студии, это опытные бывшие модели, которые замотивируют и помогут с любыми вопросами.
МАГАЗИН КОСТЮМОВ И ИГРУШЕК
У нас можно приобрести товары для работы, по себестоимости.
РАБОЧИЕ МЕСТА И ОБОРУДОВАНИЕ
Отдельные комнаты с профессиональным оборудованием и светом, большие мониторы для удобства и мощные компьютеры с лучшей веб-камерой.
ДИСЦИПЛИНА И СУБОРДИНАЦИЯ
Положительно относимся ко всем моделям и не переходим личные грани
ВЫПЛАТЫ
Выплаты происходят 2 раза в месяц, по договоренности с моделью, можно получить оплату раньше